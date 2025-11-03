Путин распорядился провести в Кремле церемонию вручения госпремий в День народного единства

Вручение премий за вклад в укрепление единства российской нации пройдет в Кремле

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Награды удостоятся люди, внесшие вклад в укрепление единства российской нации.

Президент России Владимир Путин распорядился провести в День народного единства в Кремле церемонию вручения государственных премий и наград за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее 3 ноября президент уже присвоил ежегодную премию за вклад в укрепление народного единства двум деятелям культуры. Решение о награждении было принято по итогам рассмотрения предложений Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Лауреатами в этом году стали заместитель директора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и ученый секретарь архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» из Удмуртской Республики Павел Орлов.

Прежде, 29 октября, мэр Москвы Сергей Собянин наградил заслуженных жителей города. Почета удостоились общественные деятели, работники промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер, внесшие большой вклад в развитие города и страны.

