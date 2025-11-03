Изрезанное тело пятилетней девочки найдено в квартире в Челябинске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Telegram/Челябинский Следком/su_skr74; 5-tv.ru

Собственники жилья обнаружили мертвого ребенка в ящике дивана после сообщения квартиросъемщика о выселении.

Тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами обнаружено в одном из жилых домов в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по области в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру. Тело малолетней было найдено в диване собственником жилья после сообщения квартиросъемщиком о выселении», — говорится в сообщении ведомства.

На месте проводятся следственные мероприятия, причастных к смерти ребенка в данный момент ищут. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Тем временем в США няня убила дедушку подопечной и попыталась сбежать обнаженной. Об этом сообщал 5-tv.ru. По данным полиции, трагедия разыгралась 24 октября вечером, когда родители трехлетней девочки отсутствовали в городе. Няня перестала отвечать на звонки, тогда мать ребенка попросила своего отца сходить к ним домой и проверить, все ли в порядке.

В данный момент работавшая в доме женщина содержится под стражей без права залога.

