От кухни до окопа: Народный фронт показал, как готовят и доставляют спецпайки для бойцов СВО

В Народном фронте показали, как готовят и доставляют спецпайки для бойцов СВО

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

Военнослужащие получают все необходимое, находясь непосредственно на передовой.

Волонтеры общественного движения Народный фронт показали, как организуют приготовление и доставку специальных пайков, упакованных в реторт-пакеты, с национальными блюдами для российских военнослужащих в зоне СВО. Кадры поступили в распоряжение 5-tv.ru.

Реторт-пакеты сохраняют питательные свойства и свежесть пищи в течение длительного времени, позволяя бойцам наслаждаться домашними блюдами прямо на передовой.

Идея принадлежит волонтерскому объединению «Консерватория Z». О разработке подробно рассказали представители движения Президенту РФ Владимиру Путину еще на выставке форума «Все для Победы!», состоявшегося 6 июля 2025 года в Москве. Пакеты обрабатываются в автоклавах, которые были модернизированы для высокой загрузки. Эта технология позволяет упаковывать суточный паек в компактный, ударопрочный пакет, который легко помещается в карман.

Такие пакеты отличаются высокой прочностью, что дает возможность доставлять еду даже в самые удаленные и труднодоступные места, куда не может добраться транспорт и где опасно работать снабженческим группам. Питание доставляют с помощью коптеров и наземных гусеничных платформ.

Уникальность идеи также в том, что бойцы получают блюда национальной кухни. В Ставропольском крае, в селе Кугульта, волонтеры готовят чувашское блюдо кагай-шурби. Оно состоит из пшена, ливера, мяса, овощей и специй. В Свердловской области бойцов СВО стремятся порадовать знаковым блюдом восточной кухни — пловом. Русскую солянку для военнослужащих готовят в Московской области, борщ — в Калужской.

«Мы бы хотели, чтобы ребята, которые получат наш борщ, почувствовали нашу любовь, наше тепло, нашу заботу. То, что мы постоянно думаем о них, заботимся о них. Ребятам нужно помогать. Им хочется поесть вкусно, хочется поесть сытно, чтобы желудки работали у ребят, и они могли выполнять свои задачи», — рассказал волонтер Елена Омельченко.

Бойцы подтверждают: именно такие «приветы из тыла» дарят им силы продолжать бой.

«Благодаря вашей поддержке мы можем эффективнее преодолевать трудности. Мы знаем, что вся страна с нами, вместе мы победим», — рассказали военнослужащие.

