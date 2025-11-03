До 27 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения в Афганистане

27 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Фото: Reuters/Afghan Red Crescent

Пострадало 850 человек.

До 27 человек увеличилось количество погибших в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло в ночь на 3 ноября на севере Афганистана. Информацию публикует портал Tolo news со ссылкой на главу регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханана Балхи.

«Сильное землетрясение, произошедшее минувшей ночью на севере страны, унесло жизни по меньшей мере 27 человек, ранено более 850 человек», — отмечается в материале.

Минувшей ночью подземные толчки были зафиксированы вблизи городов Мазари-Шарифа и Хулма. По данным Геологической службы США, землетрясение ощущалось также на территориях Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Ранее Министерство здравоохранения Афганистана сообщало, что в результате землетрясения погибли 20 человек, еще 320 получили ранения. Об этом сообщал 5-tv.ru. Местные власти уведомляли, что работы по расчистке дороги и восстановлению транспортного сообщения в провинции Саманган продолжаются.

