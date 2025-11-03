Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Официальный представитель МИД России назвала неочевидную причину обвала старинной постройки.

Италия рухнет вся, если страна и дальше будет тратить деньги налогоплательщиков на Украину. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент с башней, по мнению Захаровой, является верхушкой айсберга. В своих комментариях она указала на то, что итальянское правительство продолжает выделять значительные средства на поддержку Украины, что, по ее мнению, негативно сказывается на внутренней стабильности страны.

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — заявила Мария Захарова, представитель МИД РФ, комментируя недавнее обрушение исторической башни Торре-деи-Конти в Риме.

В мае 2025 года МИД Италии сообщил о том, что итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около 2,5 миллиардов евро. Из этой суммы значительная часть средств направляется на поддержку беженцев.

