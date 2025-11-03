Умер бывший депутат Госдумы Валерий Борщев

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

Общественный деятель скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

На 82-м году жизни умер советский и российский правозащитник Валерий Борщев. Об этом 3 ноября сообщила в своем Telegram-канале его соратница, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Ева Меркачева.

По ее словам, Борщев долго боролся с тяжелой болезнью и в последний год уже не вставал, но сохранял активность, звонил и старался помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Валерий Борщев родился в 1943 году, окончил факультет журналистики МГУ в 1966 году. В 1980-е годы активно выступал за свободу совести и вероисповедания, а в 1994–1999 годах был депутатом Государственной думы первого и второго созывов.

Меркачева отметила, что Борщев был свободолюбивым человеком и внес большой вклад в разработку закона об общественном контроле. Этот документ стал основой участия граждан и общественных организаций в наблюдении за деятельностью органов власти и муниципальных структур.

