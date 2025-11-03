Не только на морозе: почему мерзнут руки и ноги

Фото: www.globallookpress.com/Brian Brainerd

Симптом не всегда связан с холодом и может указывать на нарушения в работе организма.

Регулярное ощущение холода в конечностях может быть не только следствием низкой температуры или малоподвижного образа жизни, но и признаком проблем со здоровьем. Об этом Life.ru рассказала врач-кардиолог Ирина Поляева.

По словам специалиста, одной из возможных причин является снижение гемоглобина. Анемия приводит к тому, что к тканям поступает меньше кислорода, из-за чего руки и ноги могут постоянно мерзнуть. Кроме того, неприятный симптом нередко связан с нарушением кровообращения — например, при атеросклерозе, когда из-за холестериновых отложений сосуды сужаются, и кровь хуже циркулирует.

Кардиолог добавила, что пониженная функция щитовидной железы замедляет обмен веществ и снижает температуру тела, сопровождаясь усталостью, сухостью кожи и набором веса. У пациентов с диабетом холод конечностей может быть следствием повреждения нервов, которое ухудшает кровоток.

Поляева подчеркнула, что при регулярных проявлениях важно обратиться к врачу. Временно облегчить состояние помогают теплая одежда, комфортная температура и легкие упражнения для стимуляции кровообращения. Она напомнила, что холодные руки и ноги не всегда безобидный признак и иногда могут сигнализировать о серьезных нарушениях в организме.

