«Не отходил ни на шаг»: кого первым увидела Барановская после операции

Телеведущую экстренно госпитализировали на Ямале в середине октября.

После экстренной операции на Ямале первым, кого увидела телеведущая Юлия Барановская, был ее старший сын Артем. И это, по ее словам, дорогого стоит. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

«Когда ты открываешь в Салехарде глаза в реанимации и плохо соображаешь, где ты находишься. И первый, кого ты видишь, — это своего старшего сына в маске… Это дорогого стоит. Это для меня было очень неожиданно. Я сначала подумала, что я брежу», — поделилась Юлия Барановская.

В тот момент у Артема, как сказала телеведущая, были очень испуганные глаза. Его присутствие придало ей сил.

«Он вообще не отходил от меня ни на шаг», — подытожила Юлия.

В октябре 2025 года Барановскую экстренно госпитализировали на Ямале, в Салехарде. Врачи провели ей срочную операцию. Подробности неизвестны. Туда Юлия прилетела для съемок проекта «Большие семьи большой страны». Тогда к телеведущей сразу вылетел не только старший сын, но и ее мама.

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина: 19-летнего Артема, 17-летнюю Яну и 12-летнего Арсения.

