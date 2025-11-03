Мишустин: Россия укрепляет партнерство с Китаем на высшем уровне

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

Премьер-министр РФ подчеркнул, что сотрудничество развивается по всем направлениям, несмотря на внешние препятствия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 ноября заявил о том, что отношения с Китаем находятся на самом высоком уровне и продолжают динамично развиваться. Он заявил об этом 3 ноября на встрече с премьер-министром Государственного совета КНР Ли Цяном.

«Сегодня мы проводим юбилейную встречу, 30-ю встречу глав правительств России и Китая. Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что российско-китайские отношения продолжают развиваться во всех направлениях, несмотря на трудности и незаконные западные санкции. Перед официальной встречей лидеры провели неформальную беседу на одной из вилл государственной резиденции «Сиху», расположенной на берегу одноименного озера.

Комплекс «Сиху» был построен на основе особняка, возведенного в конце XIX — начале XX века, и принадлежал циньскому сановнику Лю Сюэсюню. Он стремился воплотить идеалы садово-паркового искусства региона Цзянань.

