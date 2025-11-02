Семейное шоу «Богатыри» начали показывать в Театре на Цветном в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Былинные герои с четырех сторон света объединились для спасения родной земли от Спрута и Соловья-разбойника. Праздничные показы увлекательного семейного шоу «Богатыри» начались 2 ноября в Театре на Цветном в Москве.

Это настоящий симбиоз жанров: мюзикл, цирк, и все приправлено современными спецэффектами. В итоге получилась история о дружбе, отваге и преданности Родине, восходящая к истокам культуры, но рассказанная современным языком. Зрители были буквально участниками действия.

«Театр в такой форме, в клиповой форме, быстро меняющемся кадре, вау-эффекте. Моя была задача, как продюсера, сделать так, чтобы когда в другой раз родитель скажет: «Идем в театр», не важно, к нам или на любое другое шоу, ребенок точно сказал: «Да, хочу», — сообщила генеральный продюсер шоу «Богатыри» Наталья Локтева.

«Понравилось сальто назад и вперед!» — поделился своими впечатлениями юный зритель Михаил.

«Мне понравились костюмы, как актеры исполняют свои роли. И тоже мне понравились трюки, как они делают», — дополнил зритель Егор.

В представление включены головокружительные акробатические номера и полеты воздушных гимнастов. На артистах — уникальные костюмы ручной работы. Также в спектакле звучат хиты знаменитых композиторов и музыка молодых авторов.

