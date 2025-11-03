Средства ПВО России за ночь уничтожили 64 беспилотника украинских боевиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Большинство дронов сбили над Ростовской и Саратовской областями.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 64 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами страны. Об этом 3 ноября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, атака происходила в период с 23:00 мск 2 ноября до 7:00 мск 3 ноября. Наибольшее количество дронов — по 29 единиц — сбили над Ростовской и Саратовской областями. Еще четыре беспилотника были уничтожены над Волгоградской областью, по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» в Донецкой Народной Республике за неделю предотвратила 366 атак украинских беспилотников. Большинство попыток применения БПЛА фиксировалось над Донецком, Макеевкой и Горловкой. Все цели были обезврежены без ущерба для гражданской инфраструктуры.

