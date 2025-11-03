Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Политик пробудет в КНР два дня.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Китай с официальным визитом. Об этом сообщили 3 ноября.

В аэропорту Ханчжоу Михаила Мишустина встретил губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе, а также посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Уточняется, что в КНР российский политик пробудет два дня.

«Приоритетное внимание будет уделено укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и образовании», — говорится в заявлении правительства.

В рамках визита Михаил Мишустин примет участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Кроме того, он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что диалог пройдет в Пекине во второй день. По итогам этой встречи, вероятнее всего, состоится подписание ряда важных двухсторонних документов.

