Трамп признал ограниченность экономического давления США на Россию

Фото: www.globallookpress.com/Adrian Wyld

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У США не так уж много бизнеса с Россией, пояснил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможности Штатов оказывать экономическое давление на Россию ограничены из-за низкого объема двусторонней торговли. В интервью телеканалу CBS 2 ноября он подчеркнул, что применение тарифных мер не всегда оказывается эффективным.

«Я думаю, что это работает с (президентом РФ Владимиром. — Прим.Ред.) Путиным. С ним я поступил иначе, потому что у нас не так уж много бизнеса с Россией, понимаете? Он ведь не тот, кто много у нас покупает», — пояснил Трамп.

По его словам, деловые связи между двумя странами слабы «из-за глупости».

Как ранее писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что Россия и США не ведут между собой «игр». Так он отреагировал на сообщения об испытании российской ракеты «Буревестник». При этом позднее президент США заявил, что Вашингтон будет проводить ядерные испытания. Трамп при этом сослался на планы Москвы в этом направленнии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.