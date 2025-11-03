Семь человек погибли при землетрясении в Афганистане

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Red Crescent Society

Также сообщается о 150 раненых.

Землетрясение магнитудой 6,3 на севере Афганистана, произошедшее накануне, привело как минимум к семи жертвам. Кроме того, в результате подземных толчков более полутора сотен получили ранения, сильно пострадало здание Голубой мечети в Мазари-Шарифе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя департамента здравоохранения в Самангане Самима Джоянду.

«По состоянию на сегодняшнее утро сообщалось о 150 раненых и семи погибших, они были доставлены в медицинские центры», — проинформировал он.

Пугающие цифры еще не переросли в шокирующие, но это только по официальной информации. Как оценили ситуацию специалисты Геологической службы США (USGS), количество жертв может возрасти до сотен. Кроме того, отголоски землетрясения ощущались в регионах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. На трассе Балх — Саманган произошел обвал, движение по ней заблокировано.

Сейсмособытие зафиксировали в 00:58 по местному времени (23:28 мск. — Прим.Ред.) в 35 километрах к юго-западу от уезда Хулм провинции Саманган. Очаг располагался на глубине 10 километров, толчки ощутили жители городов Айбак, Мазари-Шариф, Меймене, Тахар, Кундуз и Сари-Пуль. Число пострадавших и возможных погибших не окончательное, на месте обвала на трассе ведутся работы по расчистке.

Два месяца назад Афганистан потерял более 2,2 тысячи человек в результате землетрясения магнитудой 6,2. Оно произошло 31 августа в горах Гиндукуш, в 27 километрах к юго-западу от города Асадабад на востоке страны. Были разрушены целые деревни, ранения разной степени тяжести получили свыше 3,6 тысячи афганцев. Следующее землетрясение в том же районе магнитудой 5,5 случилось 2 сентября.

Афганские горы Гиндукуш расположены в сейсмически активной зоне на месте столкновения Евразийской и Индийской литосферных плит.

