Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Почему американский лидер спешит нажать красную кнопку и причем тут Россия?

США будут проводить ядерные испытания, но пока неизвестно, предполагают ли они подрывы боевых зарядов. По крайней мере, глава государства Дональд Трамп не захотел отвечать на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS News, отметив только, что планирует проверить свое вооружение.

По словам Трампа, Соединенные Штаты нуждаются в испытаниях ядерного оружия, так как необходимо «увидеть, как оно работает». Американский лидер также заявил, что Россия «уже объявила, что проведет испытание», а КНДР занимается этим «постоянно».

«Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает (вооружения)… Я говорю, что мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны», — сказал он.

Трамп недавно заявил, что уже поручил Пентагону незамедлительно приступить к испытаниям ядерного оружия. Подобные мероприятия страна не проводила в течение 33 лет. Более того, ни одно государство, кроме Северной Кореи, не делало это за последние 25 лет. Как отметил глава военного ведомства США Пит Хегсет, это решение является «очень ответственным способом» ядерного сдерживания.

Президент Соединенных Штатов озаботился тестированием вооружений после того, как его российский коллега Владимир Путин сообщил об успешной проверке крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Основные характеристики системы засекречены, но известно, что она предназначена для прорыва систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) и доставки боезаряда на большие расстояния.

Комментируя ситуацию с «Буревестником», Трамп подчеркивал, что перед его тестированием России следует завершить конфликт на Украине. Москва, в свою очередь, намерена следить за происходящим в Штатах, чтобы определить, может ли быть нарушен мораторий на ядерные испытания. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, запрет введен и Россией, и США.

Ранее, писал 5-tv.ru, Пхеньян назвал денуклеаризацию Корейского полуострова невозможной. КНДР рассматривает свой ядерный потенциал как ключевой элемент обеспечения независимости и устойчивости государства.

