Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Организация мероприятия — это сложный процесс, требующий серьезного подхода.

Подготовка к традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже началась и активно идет. Об этом 3 ноября сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, она идет. Идет полным ходом», — отметил Песков.

Он отметил, что организация мероприятия — это сложный процесс, требующий серьезной подготовки. По его словам, работа по сбору и обработке обращений от россиян уже активно ведется.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, прямую линию президента в этом году совместят с большой пресс-конференцией. Точную дату мероприятия пресс-секретарь Путина не сообщил, но известно, что прямая линия пройдет в декабре.

Прямая линия с Владимиром Путиным — это ежегодное мероприятие, на котором глава государства отвечает на вопросы россиян. Этот формат появился в 2001 году, с тех пор проводился почти каждый год. В 2024 году прямая линия длилась более четырех с половиной часов и собрала около двух миллионов вопросов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.