Лед и пламень: стилист рассказал, как ухаживать за волосами зимой

В это время нужна специальная косметика.

Зимой волосы требуют особого ухода из-за обогревательных приборов дома и холода на улице. Об этом на премии Iznanka beauty корреспонденту 5-tv.ru рассказал стилист Алекс Блинов.

«За волосами нужно ухаживать всегда, и в зимний период особенно, потому что это и обогревательные приборы, и холод. То есть если это касается длинных волос, то, естественно, стараться не доставать их на морозе, чтобы они не болтались, не лежали на шубах и т.д… Волосам тоже бывает холодно, и они портятся от этого», — отметил специалист.

По словам Блинова, ухаживать за волосами нужно не только на улице, но и дома. Зимой в помещениях работают отопительные приборы, поэтому волосы необходимо увлажнять.

Стилист отметил, что в это время необходимо подбирать специальную косметику для ухода за волосами.

Кроме того, Блинов заявил, что зимой нет смысла добавлять в рацион какие-то дополнительные витамины.

«Витамины мы должны употреблять всегда, то есть добавки, связанные с улучшением качества, жир рыбий в конце концов. <…> Витамины зимой мы не добавляем какие-то другие», — уточнил стилист.

