Восемь стран ОПЕК+ увеличат в декабре квоты на 137 тысяч баррелей в сутки

Эти государства ранее объявили о добровольных корректировках.

Министры восьми стран ОПЕК+ договорились в декабре вновь увеличить квоты на добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении альянса.

«Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтверждают приверженность стабильности рынка на основе текущих фундаментальных показателей нефтяного рынка и устойчивых перспектив мировой экономики и корректируют добычу», — отмечается в сообщении.

Эти восемь стран ранее объявили о добровольных корректировках.

Несмотря на планы продолжать постепенное увеличение добычи, члены картеля допустили изменение политики в вопросе производства нефти. Так, в первом квартале 2026 года восемь стран решили приостановить наращивание добычи.

Участники картеля также отметили, что будут внимательно следить за ситуацией на рынке и указали на важность осторожной стратегии. В усилиях по обеспечению стабильности на рынке они оставили за собой возможность приостановки или отмены дополнительных корректировок объемов производства, включая уже выполненные изменения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогнозы по пику мирового спроса на нефть, сместив его с 2030-х на 2050-е годы, и призвало к наращиванию инвестиций в добычу. Такое изменение позиций вызвало ироничную реакцию в ОПЕК. В картеле напомнили о призывах МЭА не вкладываться в производство углеводородов.

