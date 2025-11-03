Ученые объяснили, почему некоторые лекарства не помогают в борьбе с раком

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Специалисты из Университета Тиба провели масштабное исследование.

Команда исследователей из Университета Тиба в Японии установила, что при слишком активном воздействии противораковых антител на собственный иммунитет, они могут ослабить защиту от онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликовал журнал International Journal of Pharmaceutics.

Как отметили ученые, их исследование помогает понять, почему одни и те же препараты против рака действуют по-разному от пациента к пациенту. Речь идет об ингибиторах иммунных контрольных точек. Эти препараты блокируют белок PD-L1 на поверхности опухолевых клеток.

Авторы исследования подчеркнули, что именно этот белок помогает раковым клеткам прятаться от иммунной системы. В то же время специальные препараты блокируют работу белка, а также возвращают T-лимфоцитам возможность бороться с опухолью. Однако такое лечение помогает далеко не всем пациентам.

Специалисты пришли к выводам, что антитела, нацеленные на один белок, могут вести себя по-разному. Ученые выяснили, что антителозависимая клеточная цитотоксичность, которая является основным эффектом, помогает иммунным клеткам уничтожать отмеченные антителами мишени. Если же этот механизм в организме работает слишком активно, то антитела могут атаковать не только опухоль, но и свои T-лимфоциты.

Ученые пришли к выводу, что их открытие поможет в будущем перейти от универсальных схем иммунотерапии к персонализированному лечению. При этом препараты, которые будут использовать при таком сценарии, будут действовать максимально точно и эффективно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге ученые смогли уменьшить побочные эффекты химиотерапии. Они смогли повысить эффективность адресной доставки лекарств непосредственно в опухоль и тем самым снизить клеткам организма.

