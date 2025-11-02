Трамп обещал помочь больному раком мультипликатору

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп пообещал взять на личный контроль оказание помощи больному раком мультипликатору Скотту Адамсу. Об этом говорит пост главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

Трамп прикрепил пост Адамса, в которой тот сообщает о желании попросить президента США спасти ему жизнь.

«Уже в деле!» — прокомментировал репост глава Белого дома.

Как пишет сам Адамс, президент уже предлагал ему помощь ранее. Был одобрен курс нового препарата, однако до получения помощи по каким-то причинам дело так и не дошло.

Скотт Адамс известен в США как автор сатирических мультфильмов и книг. В соцсетях у мультипликатора более 1,3 миллиона подписчиков.

