«Есть доказательства»: Вучич об иностранном финансировании протестов в Сербии

По словам президента, характер демонстраций в последнее время изменился.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ему известно, какие страны финансировали протесты в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию Cicero.

«Я не буду говорить, какие правительства платили протестующим. У меня есть доказательства, но я не хочу их представлять, потому что не хочу ставить под угрозу отношения с этими странами», — отметил политик.

В то же время президент уточнил, что характер митингов изменился. Если сначала организаторами выступали проевропейские силы, то последние акции протесты — дело рук крайне правых студенческих групп.

Вучич признал, что в Сербии существует раскол в обществе, однако, по его словам, демонстрации не являются выражением этого разделения. Более того, сербский лидер назвал акции протесты проявлением так называемого астротурфинга, когда политически мотивированные и финансируемые извне демонстрации пытаются представить как стихийное народное движение.

Президент подчеркнул, что виновные в разжигании протестного движения в будущем станут известны.

По словам Вучича, сейчас для Сербии энергетическая проблема представляют наибольшую важность и является вопросом выживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вучич пообещал призвать к ответу и наказать всех участников беспорядков в Сербии.

