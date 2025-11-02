Зевота не связана с недостатком кислорода: ученые раскрыли новые факты о рефлексе

Фото: www.globallookpress.com/Boris Brodowsky

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете рассказали также, кто может «заразиться» зеванием.

В среднем, человек зевает от семи до 23 раз за сутки. Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) объяснили, что происходит в организме в этот момент, кто не реагирует на «заразность» зевоты, как его частота зависит от стресса, головной боли, усталости и скуки, и почему связь между нехваткой воздуха и терморегуляцией считается вторичной. Данные собрало издание Naked Science.

«При накоплении тормозных процессов в центральной нервной системе происходит активация дофаминергических нейронов, передающих сигнал в дыхательный центр в стволе головного мозга. Это запускает характерную последовательность: глубокий вдох — сокращение диафрагмы и межреберных мышц, задержку дыхания на две-пять секунд, сопровождающуюся напряжением шеи, лица и плечевого пояса, и интенсивный выдох», — объясняет кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Объем поступающего воздуха увеличивается примерно вчетверо, временно повышая уровень кислорода в сосудах. Одновременно мышечное напряжение усиливает приток крови к правому предсердию, повышая частоту сердечных сокращений и объем циркулирующей жидкости на 20-25%.

Такой механизм выполняет функцию точной настройки активности организма.

А причем тут кислород?

Несмотря на распространенные представления, изменение объема кислорода или углекислого газа в крови не влияет на частоту зевков и не является их причиной.

По словам Литвинова, зевота в душном помещении возникает из-за смены уровня бодрствования, а не из-за состава воздуха. Духота снижает концентрацию и вызывает сонливость, что активирует зевание как способ временного пробуждения нервной системы. Если человек остается активным даже в неудобных условиях, зевота может не проявляться. Следовательно, решающим фактором является не кислородный голод, а изменение состояния центральной нервной системы.

Заразительна или нет?

Интересно, что зевота может быть заразительна, но не для всех.

«Феномен объясняется работой зеркальных нейронов — особых нервных клеток, которые активируются как при выполнении действия, так и при наблюдении за этим же действием у других», — уточняет психолог, старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Юлия Неверова.

Чем ближе и важнее для нас человек, тем сильнее отклик зеркальных нейронов и выше вероятность ответного зевка. Поэтому мы чаще зеваем вслед за другом или родственником, чем за незнакомцем.

Удивительно, но животные тоже могут «заразиться» зевотой от человека. Речь идет, в частности, о так называемых социальных видах, к которым можно причислить собак, волков и, например, обезьян шимпанзе. Кошачья зевота, напротив, чаще является демонстрацией зубов для поддержания дистанции.

И зеваем, и плачем

Слезы во время зевания — также распространенное явление. Объяснение простое: при сокращении лицевых мышц активируется лицевой нерв, посылающий сигнал к слезной железе.

Одновременно сжимается круговая мышца глаза, перекрывая слезные каналы. Из-за этого жидкость, не имея выхода, стекает по щекам.

