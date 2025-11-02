TAC: Украина может быть организатором атак по НПЗ Венгрии и Румынии

Есть предположения, что западные союзники могли оказать содействие в организации этого саботажа.

Украина могла быть причастна к организации взрывов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии. Об этом сообщило издание The American Conservative (TAC).

«Венгерские СМИ высказывают предположения, что именно Украина напала на две европейские страны (Венгрию и Румынию. — Прим. ред.). И среди аналитиков существует широкий консенсус в отношении того, что вероятным источником атак является Украина», — говорится в материале.

По мнению газеты, взрывы, произошедшие 20 октября, несут символический характер, поскольку именно в этот день министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) приняли решение о введении новых ограничений на импорт российского газа.

Кроме того, были высказаны предположения о том, что западные союзники могли оказать содействие в организации этого саботажа. Примечательно, что западные СМИ предпочли не упоминать об этих инцидентах.

«Обстоятельства заставляют задуматься о том, не ложная ли угроза нападения России на другие европейские страны подталкивается западными СМИ, а угроза нападения отчаявшейся Украины на другие европейские страны, которую западные СМИ полностью игнорируют», — отмечено в публикации.

