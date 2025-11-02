США проведут субкритические взрывы в рамках ядерных испытаний

Фото, видео: www.globallookpress.com/McPHOTO/M. Gann via www.imago-im; 5-tv.ru

По словам министра энергетики, это тестирование систем.

Соединенные Штаты планируют проводить субкритические взрывы в рамках программы испытаний ядерного оружия. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

«Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв», — объяснил глава ведомства в интервью.

Уточняется, что взрывы не порождают цепную реакцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп приказал министерству войны немедленно начать испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что Штаты будут тестировать вооружение «на равных» с другими странами.

Трамп обеспокоен тем, что Китай стремительного наращивает ядерный потенциал, который, по оценкам лидера США, может сравняться с американским всего за пять лет.

