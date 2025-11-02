В Стамбуле в ДТП погиб турецкий актер Энгин Чаглар

Фото: 5-tv.ru

На днях он должен был получить почетную награду от местного фонда.

Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с мотоциклом. Ему было 85 лет. Об этом сообщили местные СМИ.

Трагедия произошла неподалеку от дома звезды. Его на большой скорости сбил мотоциклист. В результате удара Чаглар получил тяжелые травмы. Несмотря на то, что его экстренно доставили в медицинское учреждение, врачи не смогли спасти артиста.

Сообщается, что Чаглара стала огромной потерей для мира искусства. На днях он должен был получить почетную награду от фонда Filmsan.

Энгин Чаглар родился в Стамбуле в 1940 году, получил образование в Германии. За свою профессиональную карьеру актер снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых «Если бы мечты сбывались», «Скука» и «Улица разлук».

