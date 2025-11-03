Хватит прятаться: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 3 по 9 ноября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро —Семерка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Карта Семерка Мечей — символ пробуждения после обмана, возврата ответственности. Вы больше не бежите. Вы начинаете возвращаться — к себе, к своим словам, к своим обязательствам.

Это время, когда вы:

признаете, что что-то было упущено;

возвращаетесь к тому, что оставили;

берете ответственность за свои действия или бездействие.

Возможно, вы долго избегали сложного разговора, откладывали важное решение, игнорировали сигналы тела или финансовые вопросы. Теперь приходит момент: хватит прятаться.

Не вините себя. Избегание — тоже защита. Но сейчас важно вернуться и исправить. Даже если это будет нелегко — вы уже сильнее, чем были.

Здоровье (Карта Таро — Перевернутая Восьмерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Перевернутая Восьмерка Кубков указывает на неспособность уйти тогда, когда нужно было остаться. Вы могли остаться в ситуации, которая истощает, потому что боялись перемен, чувствовали вину или надеялись, что «станет лучше». Но теперь вы начинаете видеть правду:

это не работает;

вы теряете себя;

нужно это изменить.

Не игнорируйте сигналы усталости, тревожности, боли. Сделайте шаг — даже маленький:

запишитесь к врачу;

начните соблюдать режим;

скажите «нет» нагрузке, которая вас давит.

Забота о здоровье — не долг. Это акт любви к себе.

Финансы (Карта Таро — Рыцарь Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Карта говорит о надежности, трудолюбии, настойчивости. Он едет не быстро, но верно. И сейчас он говорит: «Вы на правильном пути».

Вы видите первые признаки признания — письмо с благодарностью, предложение, начало проекта, который приносит доход. Вы учились быть последовательным, и теперь это начинает приносить плоды.

Продолжайте в том же темпе. Не сравнивайте себя с другими. Ваш путь — другой. И он приносит результаты.

Отношения (Карта Таро — Сила)

Фото: 5-tv.ru

Карта Сила — символ внутренней стойкости, мягкости и уверенности. В отношениях это указывает на то, что вы управляете не через контроль, а через любовь. Если были напряжения — сейчас приходит возможность поговорить по-настоящему.

Для тех, кто одинок, это время встречи с человеком, который ценит вашу силу, а не боится ее.

Не бойтесь быть собой. Сила — не в громких словах, а в умении держать свое сердце открытым, даже когда страшно.

Совет на неделю (Карта Таро — Отшельник)

5-tv.ru

Отшельник — карта внутреннего света, мудрости, одиночества как источника силы. Сейчас важно не торопиться, не искать подтверждения у других, а вслушаться в себя.

Проведите один вечер в тишине. Задайте себе три вопроса:

что я действительно хочу в этой жизни?

что меня истощает?

что я уже могу отпустить?

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.