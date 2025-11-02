Бухгалтер звонит: россиянам рассказали о новом методе мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Первым делом от жертвы будут пытаться получить код авторизации из отправленного на телефон сообщения.

Мошенники в РФ стали выдавать себя за бухгалтеров муниципальных образований, а заманить жертву в свой капкан они пытаются, рассказывая о положенных им выплатах. Об этом пресс-служба УБК МВД России рассказала в своем Telegram-канале.

Мошенники приглашают на прием в администрацию, чтобы оформить выплату, «оформляют» временный пропуск, уточняя паспортные данные и, конечно, отправляют на телефон своей жертвы сообщение, требуя назвать полученный код.

«Чаще всего на первом этапе злоумышленники выманивают код авторизации из SMS или одноразовый пароль — именно с их помощью реально получить доступ к значимым аккаунтам. Паспортные данные сами по себе для взлома недостаточны», — отметили в пресс-службе.

Затем в дело вступают их подельники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они уже сообщают об утечке ценных данных и необходимости спасти средства жертвы как можно скорее.

Если на телефон звонит неизвестный абонент, лучшее решение — не брать трубку. А если взяли — постараться не терять бдительность. Порой это очень сложно.

«Комбинация официального языка, конкретики (номер кабинета, должность)… снижает бдительность», — добавили в ведомстве.

