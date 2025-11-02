«Многое в сексуализированном ключе»: Дмитриенко вспомнил о непристойных предложениях от взрослых женщин
Певец Дмитриенко рассказал о непристойных предложениях от взрослых поклонниц
Артист может похвастаться вниманием фанаток разных возрастов.
Певец Ваня Дмитриенко рассказал о повышенном внимании со стороны взрослых поклонниц, от которых он порой получает недвусмысленные предложения. Об этом пишет Voice, ссылаясь на подготовленный к эфиру выпуск шоу Павла Воли.
«Ну, очень разное, то есть, как бы, какие-то предложения, в таком как бы плане. Многое в таком, сексуализированном ключе», — описал артист сообщения, которые отправляют ему взрослые фанатки.
Меж тем, звезда состоит в отношениях. Ранее Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд впервые открыто рассказали о своем романе. Об этом сообщал 5-tv.ru. Артистка призналась, что поначалу не воспринимала ухаживания Дмитриенко всерьез. Он пытался привлечь внимание через ее директора, предлагал фотосессию и участие в юмористическом ролике, однако получил отказ.
Переломный момент наступил, когда Дмитриенко и Пересильд начали совместную работу над клипом певца. Причем, артист растопил сердце девушки необычным поступком.
