«Сакральный символ»: Дмитриенко о значимости балалайки для культуры России

Актер Дмитриенко: балалайка — это один из самых ярких символов России

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Заслуженный артист России подчеркивает: этот инструмент — неотъемлемая часть русской культуры.

Балалайка является одним из самых ярких и сакральных символов России. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РФ Дмитрий Дмитриенко на фестивале «Народы России и СНГ» в рамках сессии «Балалайка — три струны русской души».

«Именно символом национального академического музыкального искусства, символом нашей… отечественной музыкальной культуры, одним из самых ярких символов, собирательных символов является русская балалайка. Это не просто музыкальный инструмент — это сакральный символ», — подчеркнул Дмитриенко.

Артист также отметил важность мероприятия и указал на его особенное значение. Это значение прежде всего связано с будущим общества, с его нравственным интеллектом, основанном на знании глубины отечественной музыкальной культуры.

Студент ГМУ имени Гнесиных Андрей Майоров с самого детства полюбил балалайку, по его словам, этот инструмент может звучать почти в любых музыкальных жанрах.

«Еще в детстве, когда я был в детском саду, к нам пришли музыканты, и там играла балалайка, и чем-то она меня зацепила. Интерес прежде всего в ее способностях, у нее очень много… Она может играть в любых практически музыкальных жанрах», — отметил Майоров.

Также в рамках сессии был представлен художественный фильм «Три струны», который сейчас находится в стадии производства. Это история про молодого музыканта-балалаечника Василия Андреева. Режиссером картины выступила Ольга Акатьева. Также в команде задействованы сценарист Ольга Собенина, продюсер Ольга Галузинская, оператор Андрей Найденов и композитор Петр Дранга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актер Вячеслав Чепурченко переживает тяжелые времена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.