Инопланетный город Надым‑9 построили в кинопарке «Москино» для съемок фильма

Съемки эпизодов фантастического проекта «Девятая планета» прошли в кинопарке «Москино». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Инновационная идея

Основное техническое решение — крупнейший в Европе натурный хромакей, который выглядит, как синий экран под открытым небом. Его площадь составляет 16 тысяч квадратных метров, а высота — шесть метров.

Вблизи от хромакея за два с половиной месяца построили масштабную декорацию — инопланетный город Надым‑9. Для возведения пришлось немного переместить самолет Ту‑154. Помимо этого, фильм снимали в Марокко и на острове Сокотра.

«Радует, что в кинопарке появилась гостиница, где можно не только останавливаться, но и проводить съемки, и здорово, что все время строятся новые объекты. Это внушает доверие и открывает возможности для развития кинематографа», — поделился впечатлениями режиссер-постановщик фильма Николай Рыбников.

Необычные декорации

Пространство на съемках разделили на две условные части: одну заняли военные, другую — ученые. По решению художников‑постановщиков, от типичных футуристических образов отказались, поскольку было принято решение представить альтернативную версию современности. На территории базы ездили автомобили «Нива», а также летали вертолеты.

Детали военного ангара проработали особо внимательно. Зеленые стены украсили информационными плакатами, в числе которых предупреждение: «Меры безопасности при столкновении с агрессивной средой П‑9». Центральный элемент ангара — боксерский ринг под арочной крышей, который выступил важной площадкой для постановки боевых сцен.

Часть базы, где работают ученые, представила контраст реалистичному пространству. Здесь зрители увидят фантастический антураж. Для съемок сшили примерно 400 уникальных костюмов.

Проект «Девятая планета»

Фантастическая история «Девятая планета» расскажет об автомеханике, неожиданно начавшем вспоминать странные вещи: службу на далекой планете и схватки с чудовищами. Премьера фильма запланирована на 2026 год. Продюсеры кинокартины — Сергей Сельянов, Ефим Любинский, Тина Канделаки.

Главные роли исполнят актеры Юрий Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Андрей Ургант и другие.

Кинопарк «Москино»

Часть проекта Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера — кинопарк «Москино». На данный момент завершен второй этап развития. На месте построены 34 натурные площадки, шесть павильонов и столько же объектов инфраструктуры, среди которых декорации «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Юзовка», «Шахты» и другие.

В структуре Московского кинокластера, развиваемого правительством Москвы, — кинопарк «Москино», Киностудия Горького, кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

