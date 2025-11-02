Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол под Купянском

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ВС РФ поразили живую силу и технику шести бригад боевиков.

Вооруженные силы России предотвратили попытку украинских подразделений прорваться к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой с целью выхода из окружения. Об этом 2 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе пресечения прорыва были уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, а также три пикапа и два квадроцикла.

Кроме того, российские военные отразили три атаки 151-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки Харьковской области. Потери противника, по данным ведомства, составили до 20 человек, а также один бронеавтомобиль «Джура».

«За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 украинских военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

В результате действий российских подразделений также была ликвидирована самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два грузовых транспортных средства, бронеавтомобиль «Джура», пять пикапов и два квадроцикла.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Красноармейском и Купянском идут горячие бои — там в окружение попали больше десяти тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом докладывал президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании 27 октября.

Силы группировки «Центр» замкнули кольцо вокруг вражеских подразделений, перекрыв пути снабжения.

В оборонном ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику четырех механизированных и одной аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка Харьковской области.

Это не первая провальная попытка врага выйти из окружения. Армия России 1 ноября ликвидировала группу из 11 боевиков элитного украинского спецназа, которая пыталась провести десантную операцию в районе Красноармейска.

Кроме того, часть сил 14-й мехбригады ВСУ пыталась переправиться через реку Оскол на четырех лодках, но потерпела поражение в бою с российскими военнослужащими.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.