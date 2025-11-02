Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Представитель МИД РФ заявила, что безнаказанность на Украине ведет к росту насилия в отношении СМИ.

Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов на Украине способствует тому, что киевский режим продолжает совершать новые преступления. Об этом 2 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов подталкивает киевский режим, покрываемый зарубежными кураторами, к совершению все новых кровавых преступлений. Только с начала текущего года от рук боевиков ВСУ в результате прицельных атак погибли по меньшей мере шесть сотрудников российских СМИ», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, международные правовые структуры демонстрируют политическую ангажированность, игнорируя факты гибели журналистов. Ответственность за такие действия, отметила она, несут и организации, которые обязаны обеспечивать защиту работников СМИ и реагировать на подобные нападения.

Захарова также заявила, что Россия намерена продолжать отстаивать права отечественных журналистов за рубежом, добиваться безопасных условий их работы и справедливого наказания для тех, кто причастен к преступлениям против представителей российских СМИ.

30 октября президент России Владимир Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Российское командование при необходимости готово временно приостановить боевые действия на пять–шесть часов для выполнения этой задачи.

Позднее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев предупредил иностранных журналистов о юридических последствиях в случае их поездок в зону боевых действий.

