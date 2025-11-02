Силы ПВО России уничтожили 164 дрона боевиков ВСУ за ночь
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Большинство беспилотников было ликвидировано над Черным морем и Краснодарским краем.
Силы противовоздушной обороны России в ночь на 2 ноября ликвидировали 164 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Над Черным морем было сбито 39 дронов, над Краснодарским краем — 32, а в Республике Крым — 26. Еще 20 беспилотных аппаратов нейтрализовали над Брянской областью, а также по девять над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями.
В Липецкой области было сбито шесть дронов, в Воронежской — пять, три — над Азовским морем, по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями.
Ранее, 1 ноября, Минобороны РФ сообщало о перехвате 29 беспилотников, уничтоженных за три часа над территорией России и акваторией Черного моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.