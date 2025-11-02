Депутат Рады Дмитрук: суд или тюрьмы лучше, чем верная смерть на фронте

Фото: Reuters/Alina Smutko

Киев подошел к краю человеческого ресурса.

Украина в конфликте с Россией подошла к краю человеческого ресурса. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

По словам нардепа, война близится к концу, «но не политическому, а человеческому». Скоро на Украине просто не останется людей, которых можно отправить на фронт. Такие мысли Дмитрук высказал, комментируя статью The Telegraph о демографических проблемах Незалежной.

«Меры принуждения перестают работать, а страх потерял силу. Люди больше не боятся суда или тюрьмы, потому что это лучше, чем верная смерть на фронте», — написал депутат в Telegram-канале.

На Украине остались лишь мужчины тех категорий, которые при любых обстоятельствах не пойдут воевать. К подобному исходу привели амбиции главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения, действующих по формуле «до последнего украинца», подчеркнул Дмитрук.

Ранее 5-tv.ru писал, что в феврале 2026 года на Украине могут закончиться деньги.

