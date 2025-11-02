Пророссийские хакеры получили информацию о чиновниках офиса Зеленского

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Взломщики завладели адресами и паспортными данными заместителей Ермака и вице-премьера Украины.

Хакеры пророссийских группировок KillNet и Beregini получили доступ к информации о высокопоставленных чиновниках офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщают РИА Новости.

Программисты провели масштабный взлом баз данных налогового реестра, завладев адресами, паспортными данными и номерами телефонов заместителей руководителя офиса Зеленского — Виктора Микиты и Ирины Мудрой. Также в распоряжении взломщиков оказалась информация о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове, сообщил представитель группировки под псевдонимом KillMilk.

Ранее 5-tv.ru писал, что кибергруппировки, работающие в интересах РФ, нарушили работу цифровой инфраструктуры киевского режима, взломав серверы вражеских госструктур. Россия достигла значительного успеха на «цифровом фронте» — хакеры получили доступ к десяткам внутренних документов Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

За счет подобных операций российские взломщики завладевают чувствительной для врага информацией о его потерях на фронте и масштабах насильственной мобилизации в стране, а также о ключевых лицах в военных структурах противника.

