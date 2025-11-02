Обломки дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
При падении обломков в порту Туапсе начался пожар.
Ночью 2 ноября в оперштабе Краснодарского края сообщили о повреждении танкера и нефтеналивного терминала в Туапсе в результате падения обломков украинских беспилотников.
"Фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар", — проинформировал оперштаб в Telegram-канале.
Также пострадали здания и инфраструктура нефтеналивного терминала. При падении обломков в порту Туапсе начался пожар. Кроме того, выбило стекла у здания железнодорожного вокзала.
О пострадавших на данный момент информации нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в шести российских аэропортах, включая Краснодар, Геленджик и Сочи на Кубани, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.