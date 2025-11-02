Захарова назвала «картиной салом» снимок со встречи Зеленского с военными

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Неизвестный художник картины был «добровольно мобилизован СБУ», добавила дипломат.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 ноября коротко и емко прокомментировала в Telegram-канале встречу президента Украины Владимира Зеленского с военными и главой службы безопасности страны Василием Малюком.

Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

«Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя. Картина салом на холсте», — написала дипломат.

Представитель ведомства пошутила, что «неизвестного художника» уже «добровольно» мобилизовала СБУ.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Захарова, комментируя запрет Киева на допуск сотрудников прессы в район блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, заявила, что украинские власти пытаются таким образом скрыть свои преступления за рядом придуманных законов.

