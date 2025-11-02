Превентивная медицина: в России растет спрос на профилактические операции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такие вмешательства до сих пор не входят в систему ОМС.

В Москве простились с Романом Поповым — актером, квнщиком, чья яркая улыбка и мягкий юмор никак не сочетаются с той тяжелой болезнью, что в итоге свела его в могилу.

Коллеги и поклонники вспоминают его как мастера импровизации, преданного друга и неунывающего собеседника. Семь лет назад Роману диагностировали рак головного мозга, если быть точным — астроцитому в третьей стадии. Она опасна тем, что помимо собственно образования опухоль инфильтруется в окружающие ткани, и ее не вырезать, а можно только попытаться ослабить «химией» и рассчитывать, что затем уже иммунитет самого организма ее ослабленную добьет.

Но всегда велика опасность рецидива, что с Романом и случилось в 2022 году. Он сопротивлялся, его друзья и близкие были рядом, но организм не выдержал. У Романа остались трое несовершеннолетних детей.

И снова его трагедия заставляет задуматься о своевременной диагностике и раннем выявлении онкозаболевания или даже предпосылок его формирования.

Нейросеть от Google и Йельский университет объявили об открытии, которое может принципиально в этом помочь. Речь идет о так называемых «холодных» опухолях. Тех, которые маскируются до последнего под здоровые клетки, и наша иммунная система их долго не видит. Можно ли что-то сделать? Поставили задачу нейросети, в которой 27 миллиардов переменных. ИИ проанализировал действие четырех тысяч известных лекарств, потом их сочетаний и нашел ранее не использованную комбинацию двух препаратов, которые по одиночке не действуют, а вместе дают нужный эффект.

Они подсвечивают «холодную опухоль» и делают ее целью для иммунных клеток. Проверили в лаборатории, поставили опыты — действительно работает. Спасибо нейросетке.

Но! Что если пойти дальше? Что если изучить ДНК человека и у тех, у кого есть предрасположенность к какой-либо онкологии, удалять органы, чтобы в них не развивались опухоли?

Это называется превентивная хирургия. И наиболее известна ее разновидность — мастэктомия, удаление молочных желез у женщин. Тут надо оговориться, что пока нет ни одной прямой зависимости, что вот такой ген вызывает рак. Есть статистические наблюдения, что у тех, у кого вот такой ген, чаще онкология, и дальше уже вероятность, проценты и так далее. И как в ромашке — верю или не верю.

В России превентивная хирургия набирает популярность, при этом оставаясь в серой зоне закона, то есть оно как бы не запрещено, каждый хозяин своего тела, но и не разрешено, по крайней мере в государственных клиниках, оперировать без показаний, пока нет, собственно, онкологии. Получается замкнутый круг. Есть инициатива — ввести все-таки такие профилактические операции в ОМС. Но есть опасение, что лечение несуществующих пока болезней станет популярно у мошенников. И как тут быть? Узнал корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Стерильный стол, блестящие скальпели, тихое дыхание под маской и запах жженой плоти от лазера.

Рак молочной железы — тихий убийца, который годами прячется внутри. Ежедневно этот диагноз ставят сотням женщин. Мастэктомия, так называется операция по удалению молочной железы. Для опытного хирурга это достаточно простая операция. Она длится от полутора до трех часов, в зависимости от сложности конкретного случая.

Сегодня это самый распространенный вид онкологических заболеваний у женщин. Еще в 2012 году в мире фиксировали чуть больше полутора миллионов новых случаев в год. Сегодня цифра выросла почти до двух с половиной миллионов. Тенденция характерна и для нашей страны. В России за последние пятнадцать лет число заболевших увеличилось вдвое.

Сложность операции зависит от того, насколько запущен процесс. Главное — выявить рак как можно раньше. Для этого применяют разные методы, ключевым остается маммография.

«Каждая здоровая женщина, не имея никаких жалоб, должна проходить раз в два года, с 40 лет, маммографические исследования», — подчеркивает врач-рентгенолог Марина Карпова.

Только вот у молодых женщин маммография не всегда способна выявить злокачественное образование — мешает высокая плотность ткани груди. В таких случаях на помощь приходят УЗИ или МРТ.

«Вот таким образом выглядит злокачественное образование», — показывает врач-рентгенолог Марина Карпова.

Предрасположенность к раку можно выявить с помощью генной диагностики. Особенно ее необходимо проходить тем женщинам, у родственников которых был рак молочной железы или яичников.

«От пяти до десяти процентов всех опухолей имеет наследственный характер. То есть есть повреждения в генах, которые передаются по наследству. И к одним из таких генов относятся гены BRCA1 и BRCA2», — растолковала заведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики Анна Строганова.

В 2013 году мир изумила новость о том, что американская актриса Анджелина Джоли удалила здоровую грудь из-за высокого риска онкологии. Результаты ее обследования как раз и показали мутацию генов.

«Выполнила профилактическую мастэктомию на основании наличия мутации в BRCA1. На самом деле она имела серьезную онкологическую историю семейную. И мама, и бабушка ее умерли от рака яичников и рака молочной железы в молодом возрасте», — рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением онкологии в центральной клинической больнице управделами президента, онколог Владимир Соболевский.

Самые известные и значимые гены, связанные с предрасположенностью к раку молочной железы, это BRCA1 и BRCA2. Это аббревиатура, которая так и расшифровывается — ген рака молочной железы.

«Хромосомы из себя представляют плотно запутанную в клубок нить ДНК. Вот наша нить ДНК представляет собой ту самую цепочку, и основная функция генов BRCA1 и BRCA2 как раз заключается в двунитевом разрыве ДНК. Они конкретно отвечают именно за сложные поломки, когда генетический код разорвался полностью», — пояснила врач онколог-генетик, кандидат медицинских наук Анастасия Данишевич.

Простыми словами — при серьезной поломке цепочки ДНК гены BRCA1 и 2 восстанавливают соединение, ремонтируя разрыв. И клетка живет дальше. А если в этих генах есть мутация, то ДНК не может эффективно восстановиться, что приводит к накоплению ошибок, которые становятся причиной перерождения здоровой клетки в раковую.

Ольга как раз является носителем этих генов, но узнала об этом слишком поздно — злокачественное образование уже успело развиться.

«То есть я не знала, что у меня есть опухоль, меня ничего не беспокоило, ничего не болело, но увеличился лимфоузел подмышечный», — поделилась Ольга Полякова.

Ей сразу сделали операцию — пораженную молочную железу удалили бесплатно. Однако вторую, здоровую, а также яичники, которые из-за мутации генов находились в зоне риска, пришлось удалить за свой счет: программа ОМС такие случаи не покрывает.

«На сегодняшний день показания в РФ для выполнения риск-редуцирующей или профилактической мастэктомии является наличие злокачественной образования молочной железы и наличие BRCA1, BRCA2 мутации», — отметил онколог, пластический хирург Виталий Скворцов.

У Анны тоже выявили мутацию генов, однако злокачественного образования у нее не оказалось.

«При наличии такой мутации в моем случае было 85-90% вероятности рака груди, молочной железы», — ответила Анна Николаева.

Девушка в группе риска, и можно провести профилактическую мастэктомию. Но врачи не спешили отправлять Анну на операционный стол. Дело в том, что генная мутация пусть и дает высокую вероятность, но не стопроцентную.

«У нее у самой нет опухоли, но нашли мутацию того гена, мы тогда, в общем-то, объясняем, что надо наблюдаться и профилактические мастэктомии не делать. В этом нет никакого смысла», — высказался главный врач Городского клинического диспансера СПБ, заведующий кафедры госпитальной хирургии им. В. А. Оппеля в СЗГМУ Эльдар Топузов.

Взвесив все «за» и «против», Анна настояла на операции. После долгих дискуссий собравшаяся комиссия приняла положительное решение.

«Обязательным условием является прохождение соответствующей врачебной комиссии и оформлением информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. То есть без этого нельзя», — дал ответ председатель ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов.

Операцию Анне пришлось оплачивать самой. В обязательное медицинское страхование подобные операции не входят. Некоторые онкологи считают, что это даже к лучшему, приводя в пример такое явление, как канцерофобия — боязнь заболеть раком.

«Наслушавшись, начитавшись всяких в прессе, в интернете приходят и говорят: удалите мне молочные железы, пока там не развился рак», — отметил доктор медицинских наук, профессор Сергей Блохин.

Тем более есть разные клиники и врачи — не все придерживаются этики, особенно если им заплатить. Вот, например, Марина с детства панически боялась аппендицита. Настолько, что сама пришла в клинику и попросила удалить его на всякий случай. В государственной удивились просьбе. В частной — согласились.

«Врач отнесся к моей проблеме, в общем-то, типично для любого врача. Он сказал: „Ты какую-то ерунду говоришь, зачем тебе что-то вырезать?“ Ну, после этого я пошла на консультацию к третьему врачу, и мы с ним договорились на операцию, к операции я абсолютно никак не готовилась», — вспоминает Марина.

Разумеется, это единичный случай. И было бы не совсем правильно из-за таких вот Марин лишать финансовой поддержки тех, кто действительно нуждается в операции.

«Таких не очень много. Кто может себе позволить. Иногда женщина остается одна, после того как ей поставили диагноз. Поэтому со стороны государства нужен какой-то решительный шаг», — подчеркивает пациентка центра онкологии Ольга Ушакова.

Причем онкологи понимают эту проблему и поддерживают идею включения профилактической мастэктмии второй, здоровой молочной железы в перечень ОМС.

«Мы, как представители федерального центра обращались в регулирующие органы для того, чтобы они рассмотрели такой вопрос, но пока он не решен. Но это, несомненно, вопрос времени», — выделил заместитель директора по научной и образовательной деятельности, заведующий отделением, д. м. н., доцент Александр Петровский.

В нашей стране сегодня созданы все необходимые условия для эффективного лечения рака молочной железы: современные технологии, квалифицированные специалисты, доступ к инновационным методам диагностики и терапии. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, вопрос профилактики этого заболевания остается по-прежнему открытым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.