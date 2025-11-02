Около 100 тысяч мужчин бежали с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию с начала 2025 года

Около 100 тысяч мужчин бежали с Украины с начала 2025 года

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

В противном случае — прямой путь в окопы, защищать режим Зеленского. Но в нынешних условиях пойти на фронт значит погибнуть, а власть Незалежной, пока идут боевые действия, лишь набивает свои карманы.

«Бежать с Украины при первой возможности» — такую подписьможно оставить под этим видео. На кадрах автомобиль проносится сквозь шлагбаум и скрывается на территории Венгрии. Шесть секунд, и он в Шенгене. За рулем как сообщают украинские СМИ был мобилизованный в июне бывший адвокат. Он сбежал из учебной части и решил не испытывать судьбу — прорвался сквозь кордон. Это в районе Мукачево, а на соседнем ЧОПовском участке 15 самих украинских пограничников с начала года убежали в Венгрию и Словакию.

Это становится главной головной болью режима Зеленского, даже более актуальной проблемой, чем нехватка денег в бюджете — нехватка людей. Примерно 100 тысяч мужчин бежали с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию с начала года. Нелегально. И легально выехало примерно еще столько же.

В Европе озадачились статистикой — слишком много молодых украинских парней стало приезжать в последние недели в страны ЕС после того, как Зеленский разрешил выезд за границу молодым людям моложе мобилизационного возраста, то есть до 22 лет. Настоящий поток хлынул в Польшу, прежде всего, и растекся далее по Европе. Более 100 тысяч человек. Это примерно четверть от всех молодых парней в возрасте от 18 до 25 лет.

Это будущее Украины, и она его лишается. Потому что нет перспектив, кроме как быть рано или поздно призванным и отправиться в окопы защищать режим Зеленского, который пока идут боевые действия набивает свои карманы.

Сразу несколько западных СМИ разразились публикациями-расследованиями о том, кто и сколько делает денег на войне. Оказалось, что широко распиаренная якобы украинская якобы ракета «Фламинго» производится фирмой Fire Point, которую возглавляет бывший директор кастингового агентства, который работал в кино и, например, помогал команде Зеленского при создании фильма «8 лучших свиданий», совместной российско-украинской картины, вышедшей на экраны в 2016 году, когда уже полыхал Донбасс.

А технический директор оружейной фирмы с миллиардным оборотом Ирина Терех — девушка, выпускавшая уличную мебель из бетона. Кто-то еще верит, что они и есть организаторы бизнеса, который получает примерно 10% всего военного бюджета, что выделяется на производство дронов.

Надо ли удивляться, что обещанное производство так и не было налажено? Чудеса, да и только.

Тем временем, издание Financial Times раскопало, например, что еще один поставщик оружия с контрактом на миллиард долларов и вовсе располагается в каком-то пыльном сарае в штате Техас и до 2022 года торговал максимум патронами и пистолетами, как вдруг ему свалился заказ на десятки тысяч снарядов, ракет для РСЗО, мин. Причем правительство Украины успело перевести 17 миллионов долларов предоплаты, кому-то, и пытается вернуть все назад.

Нет, для нас это, безусловно, хорошо, и не надо возмущаться этим махинациям. Пусть себе воруют. Чем больше, тем лучше. И на Украине, и в ЕС, где тоже не справляются с намеченным графиком поставок боеприпасов.

Хотя на данном этапе уже количество боеприпасов не играют такой роли. Нужны люди. И люди с характером. Такие, как в 127-мой отдельной теперь уже гвардейской бригаде разведки. Они прославились в сентябре этого года, когда в ходе дерзкой операции сделали, казалось, невозможное — взобрались на остов железнодорожного моста через Днепр и выбили засевших внутри конструкций ВСУшников. При том, что в них летело все что могло лететь — и снаряды, и дроны, и заминировано все было вокруг. Но они задачу выполнили. Причем с минимальными потерями.

Как считают бойцы, не без помощи высших сил, у солдат были иконы на бронепластинах. И вот что оказалось после боя — лики святых в дырках, а солдаты целы.

Эти уникальные иконы бойцы отправили в подарок президенту, свой день рождения, как мы помним, он встретил в кругу военных. А на этой неделе он встретился с дарителями, некоторые из которых до сих пор восстанавливаются от ран.

«Почти километр 700 с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да еще впереди перед собой мины разминировать, которые были там. Так? Вы представляете! Это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа. Что же, так и есть. Те иконы, которые вы мне подарили, в которые пуля вошла и спасла вам жизнь, — это же тоже история для фильма, для чего угодно. А таких историй у нас сколько?» — сказал Владимир Путин.

Президент с бойцами еще долго общался без камер, расспрашивая и про подвиги и про будни.

Сейчас по всему фронту у нас продвижение и инициатива. Быстрее других продвигается вперед группировка «Восток» — шесть населенных пунктов освободила за неделю на стыке двух областей. «Центр» окружает Красноармейск и Димитров, об этом участке мы уже рассказывали, а группировка «Запад» замыкает второй котел в районе Купянска. Двумя рассекающими ударами на Садовое с его освобождением и на Куриловку. Удалось разбить и без того отрезанную на левом берегу реки Оскол группировку ВСУ на две части. С подробностями с этого участка фронта — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

В украинских официальных СМИ ни слова про окружение ВСУ на восточном фронте. Ни единого упоминания про целый набор смертоносных котлов для украинских солдат.

Очередная пресс-конференция Зеленского. В этот момент на востоке гибнут украинские. В день — больше полутора тысяч, в час — шестьдесят с лишним человек, каждую минуту — один боевик. Зеленский 20 минут улыбается на камеру, пытается шутить с журналистами. Он спокоен, знает, что никто и не подумает поинтересоваться, что же сейчас происходит на краснолиманском направлении.

А там творится настоящий ужас. Укрыться боевикам нельзя ни в блиндажах, ни в бетонных укрытиях. Дезертиры ВСУ ищут лазейки, чтобы убежать и спастись, но их расстреливают свои же. Самое страшное сейчас происходит на участке фронта в районе реки Оскол.

Подразделения ВСУ блокированы. Сама река впадает в оскольское водохранилище в районе населенного пункта Изюм. Для боевиков это был последний способ вырваться из окружения.

Чтобы уплыть от бесконечных обстрелов они собирают плоты из всего, что держится на воде. Но это лишь упрощает работу нашим бойцам. Небо полностью под контролем российских войск.

«У нас намного больше стало БПЛА, намного больше появилось расчетов. Все ведут активную работу. Выявляем и поражаем технику», — комментирует военный с позывным «Серафим».

Противник уже не пытается удержать позиции, а всеми силами старается прорваться из окружения, просит Киев об эвакуации, но в ответ — приказ держаться, якобы помощь уже близко, только идти спасать обреченную группировку приказа тоже нет.

В окружении попали подразделения 14-й, 43-й, 116-й механизированных бригад противника, а также 1-й бригады национальной гвардии Украины. Всего в кольце — 18 батальонов. Но с каждым днем численность группировки стремительно сокращается. На данный момент — это около 5000 боевиков.

В район окруженной группировки летит все возможные снаряды. Работает не менее грозный «Пион». Один только снаряд этой гаубицы весит больше 100 килограммов.

Наша артиллерия хорошо пристрелялась и работает максимально быстро и точно, но расслабляться нельзя даже сейчас. Пока артиллерийский расчет работает, бойцы контролируют небо. Здесь и дробовик и антидронное ружье. Все возможные средства борьбы с ударными беспилотниками.

И все же последнее слово за пехотой, в том числе за снайперскими подразделениями, которые в любых условиях находятся на позициях, отслеживая и уничтожая мелкие группы противника на Краснолиманском направлении.

Бойцы 67-й мотострелковой дивизии каждый свой выход тщательно готовят. В первую очередь, это разведка, дальше — подготовка позиции.

«Хорошо выбранная позиция дает бойцу скрытность. Это очень важно в нашей работе. Бойца, чтобы никто не увидел, он должен быть хорошо замаскированным. В том числе, от тепловизора и от вражеского глаза», — объяснил военный с позывным «Каскад».

Как выглядят мишени у снайперов? Раньше это были гильзы от снарядов. Сейчас — решето. Все пробито неоднократно насквозь.

Примерно так же сейчас выглядит участок фронта на краснолиманском направлении. Прострелен каждый метр земли, где боевики ищут укрытия, но единственный их шанс остаться в живых — сдаться в плен.