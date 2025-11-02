Фото, видео: Reuters/Chalinee Thirasupa; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока президент США пытался завоевать Азию, Россия провела успешные переговоры с партнерами по АСЕАН и АТЭС.

На этой неделе Дональд Трамп как раз заглянул к нам на евразийский континент, где состоялись его первые прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

До поездки западные СМИ смаковали, как Трамп будет «наказывать» Китай и Индию заодно, если те продолжать закупать российскую нефть вопреки его санкциям… Тут должен быть громогласный голос и протяжное эхо… Но ни о чем подобном Трамп, в принципе, не говорил с Си Цзиньпином. Вот так. Вместо этого он даже не остался на саммит, куда оба приехали.

А поглядев на встречу глав США и Китая, Индия продолжила закупать российские углеводороды. Собственно, те, кто ожидал ясности, вот она и наступила.

Закупать можно, конечно, осторожно, соблюдая формально внешний политес к грозным окрикам с Капитолийского холма. Но это не значит, что угроза миновала.

На следующей неделе в Вашингтоне состоится форум C5+1, что расшифровывается как «пять стран Средней Азии плюс США», где наших соседей по СНГ будут запугивать и подмасливать одновременно. Уж слишком удобное для Вашингтона у них географическое положение — между Россией и Китаем. Вбить клин сюда — это давняя мечта Белого дома. Ближе или дальше? Узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Куала-Лумпур — город IT, бизнес-центров, небоскребов, такой Азиатский Нью-Йорк. Здесь хорошо видно, насколько сильна восточная экономика, что уже в два раза больше западной.

По количеству кортежей, перекрытий, многоголосью в залах экспо-форума, наконец, видно, где сейчас центр мирового притяжения. Теперь АСЕАН объединяет все экономики Юго-восточной Азии. Ну а если вместе с партнерами, то сразу три континента. От Китая до США, от России — до Австралии. Страны-участницы саммита составляют больше половины мирового ВВП.

Россию на саммите представляет вице-премьер Алексей Оверчук. В Куала-Лумпуре у него целая серия встреч — с Сингапуром, Камбоджей и Вьетнамом говорят развитии рынков. Товарооборот со всеми странами АСЕАН только за год у Москвы вырос на четверть.

«Экономический центр мира сдвинулся с Запада на Восток и именно на юго-восток. Если говорить о торговле России со странами АСЕАН, то в прошлом году она составила 23 миллиарда долларов», — разъяснил заместитель главы правительства РФ Алексей Оверчук.

Вечером с форума непросто выбраться — блокируют целые улицы, все из-за единственного кортежа.

Это узнаваемый почерк: полиция, военные, два бронетранспортера, перекрыта целая улица. За ней находится гостиница Ритц-Карлтон, где живет Дональд Трамп. Она самая дорогая в городе.

Трамп приехал отвоевывать Азию. Он взвинтил тарифы, несмотря на то что американская экономика зависит от поставок восточных ресурсов и технологий.

От корейских танкеров, японских чипов, что уж говорить о Китае. На саммитах президент США торжественно снижает экспортные пошлины на десять процентов.

«Мы заключили выгодную сделку с Японией. Токио инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты. Кроме того, Япония будет применять взаимные тарифы в размере пятнадцати процентов в отношении США», — отметил президент США Дональд Трамп.

И пока Трамп работает с тарифами, Россия с чувством, толком, расстановкой ведет переговоры с азиатскими партнерами. С премьером Малайзии договариваются открыть прямые авиарейсы из Москвы в Куала-Лумпур. Для нашей делегации тут даже экскурсию проводят к Batu Caves — древнеиндуистским святыням.

«Мы продолжим сотрудничать с Россией во всех областях: образовании, торговле, инвестициях. У нас отличные отношения с Москвой», — упомянул премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим.

Тот, кто цепляется за прежний миропорядок, и работает по старым лекалам, пытается давить на партнеров. Но Азия — не Европа. И первое, что видишь, перелетая из Куала-Лумпура в корейский город Кенчжу, на встречи АТЭС, — вот эти плакаты.

«Мы протестуем против визита Дональда Трампа на саммит АТЭС из-за этих грабительских пошлин», — высказались женщины.

Президент США проводит в Кенчжу всего несколько часов, а затем сразу в Пусан — вот наша камера успевает снять его вертолет и охранника-Апача — Трамп спешит на встречу переговорить тет-а-тет с лидером Китая.

«Си Циньпин — великий лидер великой страны! Я думаю, теперь у нас будут фантастические отношения, и это надолго», — уверен президент США Дональд Трамп.

Встреча продлилась час сорок. Оказалось, достаточно чтобы, как потом сообщили, достичь согласия, но не соглашения. Сделки, которые так любит Трамп, В этот раз не получилось. Но экспортные пошлины для Китая снижают с 57% до 47%. Как будто знак.

Азия Америке оказалась явно не по зубам. ВВП одного Китая на семь триллионов больше, чем ВВП США. А если говорить о таких организациях, как ШОС и БРИКС, это уже половина мировой экономики.

АТЭС включает в себя 20 экономик — России, США, Азии, Латинской Америки. Это организация даже больше и сильнее, чем АСЕАН. У нашей страны товарооборот с ней растет год от года — 760 миллиардов долларов, для понимания: почти в 15 раз больше, чем с ЕС.

«Очень конструктивный идет диалог. несмотря на все эти различия, несмотря на геополитический фон, несмотря на тарифные войны», — прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Мир изменился, стал полицентричным — не об этом ли российский президент говорил на Валдае?

«Многополярность стала прямым следствием попыток сохранить и установить глобальную гегемонию. Ответом международной системы и самой истории на навязчивые стремление выстроить всех в одну иерархию, на вершине которой находились бы страны Запада», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Уважительный диалог всегда дает плоды — и вот, пожалуйста, на площадке АТЭС мы налаживаем партнерские отношения с Сингапуром и Южной Кореей, которые традиционно в орбите Запада.

«Мы хотим развивать торговлю с Россией. И я убежден, что на этом пути мы преодолеем все экономические преграды», — выразился министр торговли, энергетики и индустрии Южной Кореи Оу Чунь Джон.

После санкций и заморозки российских активов многие в мире поняли: доллар не самая надежная валюта. Уже почти половину сделок в АСЕАН Россия проводит в рублях, еще часть в юанях.

«Взять Пекин и Москву — их партнерство только укрепляется. От сельского хозяйства до технологий. Китай, например, — крупнейший в мире потребитель энергии, а Россия один из крупнейших в мире экспортеров энергоресурсов», — поделился экономист, политолог Эндрю Люн.

Трамп попытался было заставить Китай отказаться от закупок наших нефти и газа, да не рассчитал силы. Встречу спешно закончили, отменили и обед и запланированную с Си Цзиньпином пресс-конференцию. Тарифы и санкции отрикошетили обратно, и судя по этому жесту кто-то понял, что сделал явно не те ставки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.