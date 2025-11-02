«Крышка захлопнулась»: почему Зеленский боится показать миру правду

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Этот разгром станет не только военным, но и политическим сигналом для Запада о бессмысленности дальнейшей поддержки киевского режима.

Практически в прямом эфире мы в эти дни можем наблюдать за тем, как захлопывается крышка котла для ВСУ в районе Красноармейска-Димитрова, там два города рядом, но по сути это одна большая агломерация. С каждым часом наши штурмовые группы сжимают горловину этого мешка, и между крайними точками остаются считанные километры.

Наши дроны дежурят в воздухе круглосуточно — вот эта узкая полоска физически не занятой нами пока территории полностью контролируется, и любая техника врага, а также личный состав уничтожается при попытке передвижения.

О двух котлах, в которых оказались до десяти тысяч солдат ВСУ, еще в воскресенье доложил начальник российского генерального штаба. Второе окружение в районе Купянска, это в Харьковской области. Это крупный успех российских вооруженных сил, который может стать одним из переломных моментов в ходе СВО.

До этого крупный котел был только в 2022 году в Мариуполе, где на территории завода «Азовсталь», прижатыми к морю, оказалось около трех тысяч солдат ВСУ. Сейчас примерно в три раза больше. В Мариуполе всушники почти месяц ждали приказа сложить оружие, хотя безвыходность их положения была очевидна с самого начала. Сейчас Киев так же тянет с признанием неизбежного, он отрицает окружение и, видимо, рассчитывает вывести, по крайней мере, часть окруженных группировок, возможно, с морозами.

Чтобы Киеву сложнее было замалчивать происходящую катастрофу, Москва выступила с инициативой — во время посещения военного госпиталя Владимир Путин предложил открыть коридоры для иностранной прессы, в том числе украинской, и запустить их к окруженным частям.

«Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время — на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, — с тем чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. Мы готовы в определенные точки, к определенной точке их подвести, с тем чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли», — сказал Владимир Путин.

Внятного ответа из Киева до сих пор не прозвучало, и не думаю, что Киев отдаст такой приказ, как было в том же Мариуполе. Не те условия. Там в окружение попали неонацисты, под напором их родственников и единомышленников Зеленскому пришлось отдавать приказ о сложении оружия, чтобы спасти их шкуры.

Здесь в окружении, в основном, обычные солдаты, которых наловили по улицам и загнали в окопы. Они Зеленскому нужны только как разменная монета, чтобы потянули время. В любом случае — или в ходе боевых действий, или сдачей в плен ВСУ могут лишиться порядка десяти тысяч бойцов. И это серьезная потеря. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Покровск и Мирноград в официальных сводках уже фигурируют как Красноармейск и Димитров — это их российские названия. Оба города, которые сливаются в сплошную агломерацию, окружены. Штурмовые отряды 2-й общевойсковой армии группировки «Центр» уже зашли в городскую застройку и активно продвигаются вглубь, рассекая один большой котел на множество мини-котлов.

«В целом неплохо. Наши двигаются, работают хорошо, заходят парни. Красноармейск уже у нас в кольце. Ребята там работают. Тяжело, но работают. Противнику тяжело. У них уже поднос только с птички, с „Бабы Яги“ осуществляется. И то не всегда у них получается», — отметил военнослужащий 907-го отдельного разведывательного батальона «Монтикора» группировки «Центр» Яков Шат.

Так было уже много раз. Например, в Угледаре. Город взяли в клещи, Зеленский до последнего тянул время. А потом стало слишком поздно, и обреченные на смерть всушники в панике побежали полями, побросав раненых и технику. Сейчас, правда, бежать уже некуда. Но повторяется ситуация, когда руководство ВСУ принимает решение под давлением политиков, пренебрегая военной целесообразностью.

«Уже свою функциональность он как город теряет. В плане и снабжения, тактических каких-то преимуществ. Скорее всего, да, это как политический маневр противника, что будут пытаться до конца его удерживать. Играть на публику», — добавил командир разведроты 907-го отдельного разведбатальона «Монтикора» группировки «Центр» Егор Петров.

В «Азовстали» была похожая ситуация. Когда запрещенный «Азов» уже блокировали в подземелье, Зеленский продолжал утверждать, что ситуация сложная, но не критическая. А потом они просто сдались. Две с половиной тысячи боевиков сложили оружие.

Вот и сейчас Киев делает вид, что ситуация под контролем. Хотя все попытки вырваться из окружения, а их было не менее девяти, были сорваны. Также не увенчалась успехом попытка прорвать блокаду ударами извне.

В связи с тем, что покровский гарнизон ВСУ отрезан от сухопутных путей снабжения, у них остался единственный канал связи с внешним миром — по воздуху, который осуществляется с помощью таких тяжелых грузовых дронов, способных взять на борт десятки килограммов ценного груза. Поэтому сейчас нашим бойцам крайне важно сбивать и такие коптеры, чем они и занимаются.

Технология борьбы с тяжелыми дронами давно отработана. Сбивают их массово, и они, конечно же, не в состоянии заменить традиционную сухопутную логистику для обеспечения всем необходимым многотысячного окруженного гарнизона.

«Данный экземпляр — „Баба Яга“ шестипалая, сбивается чаще всего тараном. Мы поднимаем свой квадрокоптер-FPV со снарядом кумулятивным или осколочным. Наносится удар прямо в „Бабу Ягу“. Было замечено, что враг стал осуществлять тактическую доставку воды и еды в гильзах от снарядов 155-миллиметровых. То есть, грубо говоря, берется гильза от снаряда, туда складывается вода и еда, и таким способом он ее доносит до цели и скидывает», — подчеркнул старший оператор БПЛА 907-го отдельного разведывательного батальона «Монтикора» группировки «Центр» Виктор Мосин.

Окруженные подразделения ВСУ держатся во многом благодаря заградотрядам, которые дронами уничтожают своих, сложивших оружие бойцов. Кроме того, всушников пугают страшными пытками в российском плену. Они точно не слышали недавнее обращение российского президента к Генеральному штабу.

«В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать. Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих армии Украины не так просто. Потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен», — прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечить беспрепятственный доступ украинских и иностранных журналистов в Красноармейск, чтобы правду о плачевном положении окруженного гарнизона ВСУ узнали во всем мире. Для этого предполагалось на 5 часов остановить все боевые действия. Репортерам гарантировалась безопасность, выделялся специальный коридор. Однако украинская сторона от предложения отказалась. Глава МИД Украины Георгий Тихий заявил, что прессу они никуда не пустят, на что, в свою очередь, последовало заявление Минобороны России.

Тем временем многие окруженные бойцы ВСУ уже сдаются в плен. Явление это не выглядит массовым просто потому, что в современных реалиях нет массового скопления войск. Процесс этот пойдет намного быстрее, когда у окруженной группировки иссякнут накопленные ресурсы.

Разгром двух группировок ВСУ в котлах будет больше, чем успех на поле боя.

Это будет сигнал всем, кто пока что финансирует киевский режим: пора задуматься! Есть ли еще смысл вкладываться в Зеленского и его команду, если он так воюет? Может, уже пора вложиться в другого «управленца»? Или уже договориться с русскими и замять ситуацию?

Западные союзники Киева на перепутье в состоянии неопределенности, неопределенность порождает нервозность, а там и до откровенной глупости недалеко.

