«Дрейфующие сети»: трое задержанных после ограбления Лувра освобождены

Двух других фигурантов дела оставили под стражей.

Из-под стражи освободили троих из пяти задержанных после ограбления Лувра. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Издание отметило, что об освобождении одного из подозреваемых сообщили его адвокаты София Бугрина и Ноэми Горен. По словам юристов, массовые аресты, которые совершаются по делам об организованной преступности, часто проводятся хаотично и больше похожи на «дрейфующие сети».

Уточняется, что двум подозреваемым предъявили обвинения в краже и участии в преступной группе. Одного из фигурантов дела, 37-летнего мужчину, заключили под стражу, как и его 38-летнюю сожительницу, которая также проходит по делу об ограблении Лувра.

Ограбление одного из самых известных музеев в мире произошло 19 октября. Злоумышленники проникли в галерею Аполлона, из которой похитили восемь ювелирных изделий. Вскоре после инцидента неподалеку от музея обнаружили корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Для расследования привлекли более ста следователей и других специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали вину.

