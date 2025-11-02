Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Спортсмену всегда было привычнее выходить на лед в одиночку.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назвал катание в паре адом. Спортсмену всегда было привычнее выходить на лед в одиночку. Слова Костомарова привела KP.RU.

Фигурист вспомнил, как выступал в паре с певицей Анной Семенович. Ранее он пытался создать пару с Татьяной Навкой, однако тренер пришла к выводу, что у этого союза нет перспектив. К слову, партнерство Костомарова и Семенович продлилось недолго.

Для фигуриста смена партнера всегда представляла собой непростое испытание, и в такие моменты он подумывал о том, как было бы проще выступать одному.

«Я не помню каких-то страшных поражений. Было гораздо больше других трудностей: смена тренеров, партнерши — это всегда болезненно… Я всегда жалел: „Почему я не одиночник?!“ В паре кататься — это просто ад! Это споры, ругань, разборки», — рассказал олимпийский чемпион.

