Захарова назвала финансирование Украины Европой спонсорством терроризма
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Petrov Sergey
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
ЕК может отсрочить решение об экспроприации активов РФ и одобрить Киеву кредит на полгода из-за противодействия Бельгии и других стран Евросоюза.
Финансирование со стороны Европы киевского режима — спонсорство терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос 5-tv.ru о возможном промежуточном кредите Евросоюза для Украины на международном научно-туристическом форуме «Открой Атом».
Как пояснила дипломат, образованный на западные деньги режим на Украине постоянно проводит теракты против мирных жителей РФ, а также гражданского населения на тех территориях, которые называет своими.
«Европейский союз (ЕС) каждый день занят только одним. Как еще больше денег вложить в киевский режим? Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма», — отметила Захарова.
Помимо этого, она добавила, что такое финансирование Незалежной — это не просто спонсорство на частном уровне, а перешедшие на государственный уровень вложения.
До этого лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обсудит передачу ракет Tomahawk между представителями Украины и странами ЕС. В дальнейшем телеканал CNN заявил, что Пентагон отправит Украине ракеты Tomahawk, однако окончательное решение оставит за президентом США Дональдом Трампом.
Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова уличила Киев в попытках прикрыть свои преступления.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
сообщения о том, что Еврокомиссия может отсрочить решение об экспроприации активов России и в качестве промежуточного решения одобрить кредит Киеву на полгода из-за противодействия Бельгии и других стран ЕС