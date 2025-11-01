«Я самая счастливая и красивая»: Татьяна Куртукова подвела личные итоги года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Для певицы 2025-й оказался весьма благоприятным.

Мое слово — счастье. Так охарактеризовала свою жизнь певица Татьяна Куртукова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

«Мое слово — счастье, честно вам скажу. Это не про то, что я самая счастливая или самая красивая. В самом деле, моя семья и мои близкие, мои друзья окружают меня такой заботой и теплом, что я себя чувствую самым счастливым человеком», — говорит артистка.

Также у певицы есть любимая работа и команда, с которой ей очень нравится работать. Куртукова отметила, что с ними он может воплощать все самые креативные идеи.

