Захарова прокомментировала якобы одобрение Пентагоном поставок Tomahawk Киеву

При усилении милитаризации ситуация не сможет измениться в лучшую сторону, отметила дипломат.

Украинский конфликт не получится урегулировать при поставках оружия Киеву со стороны США. Об это заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о якобы одобрении Пентагоном отправки ракет Tomahawk, в рамках пресс-подхода на форуме «Открой Атом».

«Нынешней ситуацией, и предыдущими годами, очевидно, и это уже, по-моему, доказано, что милитаризация и поставка вооружений, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому», — отметила дипломат.

При этом Захарова добавила, что при возможных поставках ракет Украине у администрации президента США Дональда Трампа не получится выполнить предвыборные обещания. Она подчеркнула, что действия американского лидера в рамках урегулирования украинского кризиса ранее добавляли оптимизма, а также на них ориентировались представители мирового большинства.

По словам Захаровой, Вашингтон «сделал серьезную заявку», чтобы устранить первопричины конфликта.

До этого телеканал CNN указывал, что Пентагон решил поставить на Украину ракеты Tomahawk. Окончательное решение оставалось за Трампом. По данным источника, Белый дом и Пентагон не прокомментировали этот вопрос.

Ранее 5-tv.ru писал, почему передача Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне.

