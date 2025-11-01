Умер актер фильма «Никита» Чеки Карио

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

Он стал известен широкой публике в конце 1980-х годов благодаря главной роли в кинокартине «Медведь» Жана-Жака Анно.

На 73-м году жизни умер французский актер Чеки Карио, сыгравший одну из главных ролей в фильме Люка Бессона «Никита». Об этом сообщает издание Deadline.

За свою 40-летнюю карьеру он снялся более чем в ста фильмах и сериалах, включая «Батист» и «Пропавшие без вести». О его смерти сообщила жена Карио, актриса Валери Керузоре.

Карио родился 4 октября 1953 года в Стамбуле, а в юности переехал с семьей во Францию. Он начал сниматься в кино почти в 30 лет и уже за одну из первых работ — фильм «Весы» (1982) — был номинирован на премию «Сезар» как самый многообещающий актер.

Настоящая известность пришла к нему в 1990 году, когда Люк Бессон пригласил его на роль Боба — сотрудника секретной правительственной организации, который наставляет героиню Анн Парийо в фильме «Никита».

В 1990-х Карио активно снимался в международных проектах: «Жанна д’Арк», «1492: Завоевание рая» Ридли Скотта, «Плохие парни» Майкла Бэя, бондиана «Золотой глаз» с Пирсом Броснаном, а также «Пристрастие к любви» и «Вавилон».

В 2000–2010-х годах актер продолжил карьеру в кино и на телевидении, появившись в фильмах «Части меня», «Реквием по убийце», «Человек и его собака», а затем — в сериалах «Без ограничений», «Нулевой сектор», «Войны с чудовищами», «Именем розы» и «НольНольНоль».

Одной из самых известных его работ стала роль детектива Жюльена Батиста в британском сериале «Пропавшие без вести», за которую он получил номинацию на премию «Лучший актер мини-сериала» на телевизионном фестивале в Монте-Карло в 2015 году. Позже он вновь исполнил эту роль в спин-оффе «Батист» (2019–2021).

