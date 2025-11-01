Окруженные в Красноармейске боевики ВСУ начали сдаваться в плен

Фото: www.globallookpress.com/KAI PFAFFENBACH

Последователи киевского режима пошли на такую меру после безуспешных попыток спрятаться.

Окруженные российскими военнослужащими боевики ВСУ начали сдаваться в плен в Красноармейске. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России.

В ведомстве отметили, что после безуспешных попыток спрятаться в жилых домах и прикрыть перемещения в лесопосадках, украинские боевики решили сдаться.

«Все передвижения неонацистов фиксируют операторы разведывательных БПЛА и передают координаты укрытий боевиков расчетам ударных дронов», — отмечалось в сообщении ведомства ранее.

До этого от Минобороны поступала информация о готовности на время приостановить боевые действия в трех районах проведения специальной военной операции (СВО). По уточнению российского командования, бои могли прекратить на пять-шесть часов в Красноармейске, Димитрове и Купянске. При этом Вооруженные силы (ВС) России собирались обеспечить коридоры въезда и выезда для представителей иностранных СМИ.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что российская сторона готова поставить на паузу боевые действия в Купянске и Красноармейске для того, чтобы обеспечить на эти территории доступ иностранным журналистам.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская армия ликвидировала отряд элитного спецназа ВСУ под Красноармейском.

