«Я больше не стремлюсь к успеху»: Джордж Клуни завершает актерскую карьеру

Джордж Клуни завершает актерскую карьеру: я больше не стремлюсь к успеху

Фото: www.globallookpress.com/Robert Smith/AdMedia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Голливудская звезда поменяла приоритеты.

Голливудский актер, 64-летний Джордж Клуни, объявил, что завершает карьеру, чтобы больше времени проводить с семьей. Об этом сообщает Radar Online.

Он признался в недавнем интервью, что теперь главным приоритетом для него стали восьмилетние близнецы Александр и Элла, которых он воспитывает вместе с женой Амаль Клуни.

«Я больше не стремлюсь к успеху. Моя карьера складывалась по-разному, и, знаете, в каком-то смысле она шла на спад, так что я много времени провожу дома с детьми, и это весело. Я еще достаточно молод, чтобы бегать с ними», — сказал актер.

Вместо бесконечной гонки за наградами и ролями, Клуни предпочитает простые радости жизни. Он отметил, что урок его нового фильма «Джей Келли», где он играет голливудскую звезду, теряющую связь с реальностью, заключается в ценности обычных семейных моментов.

По словам источников, близких к актеру, Клуни достиг того уровня, когда ему больше ничего не нужно доказывать.

«Он не гонится за сценариями и наградами — он уже все это сделал», — отметил один из инсайдеров.

Другой источник уточнил, что, хотя официально Клуни не объявлял о пенсии, он уже отклонил несколько крупных предложений просто из-за неудобного расписания.

Джордж Клуни — американский актер, режиссер, сценарист, продюсер и общественный деятель. Он приобрел широкую известность благодаря ролям в сериале «Скорая помощь» и фильме «От заката до рассвета».

Клуни является обладателем премий «Оскар» и «Золотой глобус»: он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Сириана» и как продюсер за фильм «Операция „Арго“». Среди других значимых фильмов с его участием — «Потомки», «О, где же ты, брат?» и «Мартовские иды», последний из которых он также режиссировал.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.