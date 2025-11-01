В Минобороны РФ указали на опасность создания новых военных блоков

Фото, видео: 5-tv.ru

Россия придерживается принципа единой и неделимой безопасности.

В Министерстве обороны РФ указали на опасность создания Западом новых блоков в ответ Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об заявил заместитель министра обороны РФ Олег Савельев.

«Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительные отношения между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран», — сказал Савельев на 12-м совещании министров обороны стран — членов АСЕАН.

В своем выступлении замминистра подчеркнул: Россия видит угрозу в том, что Запад предпринимает попытки создать новые военные альянсы по типу AUKUS, «Индо-Тихоокеанская четверка», QUAD, SQUAD, JAPHUS. По мнению Олега Савельева, деятельность данных блоков ведет к появлению в регионе новых очагов напряжения.

Также заместитель министра обороны РФ предложил рассмотреть возможность трансформации вышеперечисленных альянсов в один — «Индо-Тихоокеанский альянс». Он, как уточнил Савельев, может стать прямым аналогом НАТО.

